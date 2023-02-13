國內爆缺藥潮 健保署找業者開會

國內缺藥問題越演越烈，不少藥品都出現缺貨狀況。衛福部次長王必勝13日將從短期、長期、藥價等5方向處理缺藥議題。

王必勝13日在疫情記者會中表示，若是短期問題，例如藥廠在春節停產、生產不足的部分，會請廠商加快腳步恢復生產。再者，上周六（11日）有請藥廠來開會，針對醫院、藥局、基層診所的藥品做適當分配，並且提供替代藥品相關資訊給診所或藥局參考。

王必勝亦指出，從長期來看，食藥署原本就有缺藥平台，衛福部長薛瑞元指示把平台擴大變成「缺藥中心」，透過平台把資料搜集更完整，讓使用者更方便了解，並且可以提供更多資訊，也讓藥物調度上機制更彈性。另外，他說，衛福部會加強監測進口藥品的原料，健保署13日也針對部分缺少的藥品開會討論。

針對健保署開會結果，醫審及藥材組長黃育文指出，由於近期發生氧化鎂（主要適應症為軟便者）藥品缺藥事件，找來兩家藥廠了解缺貨原因。主要是因為2022年上半年經歷疫情後，下半年需求大增多了一倍，加上缺工，造成生產趕不上需求，因此出現暫時性缺貨；目前藥廠產能已經會服，正調度、鋪貨到醫院、診所、藥局，近期就可以正常供貨。

黃育文說明，缺藥並不是受到健保藥價影響，主要是缺工。目前健保給付藥價一顆是0.16元，現在已經請廠商提供進貨成本，會研議是否調整藥價，但因為涉及健保預算，還需要再考量評估。

黃育文也說，健保數會盡力配合衛福部缺藥中心相關政策執行，若是在藥價核價上，有廠商反映成本調高但核價過低的問題，都可以反應，健保署會進一步討論。另外，若是醫院有緊急用藥需求也可以聯繫廠商調度窗口，資訊如下：

1.信東生技股份有限公司（藥證持有者為榮民製藥股份有限公司）：洪小姐，聯絡電話為02-2394-7581轉619。

2.健喬信元醫藥股份有限公司：簡小姐，聯絡電話為02-8797-7100轉355。

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