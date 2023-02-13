輕症確診將免隔離 指揮中心曝下一步

指揮中心指揮官王必勝13日指出，指揮中心接下來有三大工作重點，分別為「加強次世代疫苗機種」、「調整確診者隔離方式」以及「修正確診者通報定義」，但是疫情變化快速，上路時間未定。

王必勝表示，指揮中心重點工作第一項是要加強次世代疫苗接種，指揮中心陸續有到地方參訪，會儘速推出2023年的疫苗接種計畫。再者，輕症確診隔離的天數將從「5＋n」近一步調整，是否調整成「0＋n」會再跟專家討論，會在適當時機會推出。最後，修正確診者通報定義，未來只通報重症病患，尤其是住院病患，輕症確診就不通報。

王必勝透露這些重點工作也是考量到部分國家（如新加坡）已經把COVID19視為一般流行病，並且宣布措施常態化，因此也會參考國內外疫情狀況作出調整。

王必勝指出，假設疫情仍在上升、不穩定的狀況適合推出新措施的時機；但相反若是疫情下降，屬於低度流行，推出確診非強制隔離的話對疾病散佈的衝擊會比較小。他強調，相關調整會在指揮中心擬定方案後，並跟專家討論後，在適當時機推行，並給民眾準備時間。至於新冠疫苗及快篩是否會走向商業化，是否比照流感方式用公費，還是民眾要自費？他說，2023年仍會用公費處理。

2023年第六周（上一周）確診數比前一周減少24.7％，王必勝說，過年後確診數有快速上升，現在又有快速下降，推測過年延遲通報有關。

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