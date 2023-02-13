2/13疫情｜連10天降溫 今本土＋12,397

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增12,657例COVID-19確定病例，分別為12,397例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。

指揮中心表示，今日新增之12,397例本土病例，為5,748例男性、6,635例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,365例），高雄市（1,526例），桃園市（1,517例），台中市（1,497例），台北市（1,024例），台南市（1,004例），彰化縣（630例），新竹縣（404例），屏東縣（339例），苗栗縣（289例），基隆市（257例），新竹市（252例），雲林縣（243例），宜蘭縣（231例），南投縣（209例），花蓮縣（180例），嘉義縣（148例），嘉義市（106例），台東縣（69例），澎湖縣（55例），金門縣（46例），連江縣（6例）。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年9月14日至今（2023）年2月10日，死亡日期介於去年11月9日至今年2月10日。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為99例男性、161例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月13日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,042,091例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,219,407例排除），其中9,821,755例確診，分別為52,174例境外移入、9,769,527例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,157例COVID-19死亡病例，其中17,136例本土；另21例為境外移入。

延伸閱讀

本土BA.2.75占比擴大 境外現首例XBB.1.5

經部爭取250億 助中小企疫後轉骨

產險業拚防疫保單止血 修新冠法定傳染病定義 有影