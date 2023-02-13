陳揆證實住宅政策周四拍板 放寬租金2.0

陳揆今（13）日證實，周四（16）行政院會上將拍板完整住宅政策。據悉，在房貸補貼部分，內政部初步規劃，補貼對象為名下僅1戶自用住宅者，設有排富條款；此外，採取每月定額，直接撥款到帳戶中，估計40萬戶可望受惠。

行政院長陳建仁13日視察國家運動訓練中心及國家培訓隊備戰2021成都世大運、2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形，媒體問及傳出行政院會本周將拍板完整住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼等，請問還會有哪些新政策？以及周四行政院會是否就會拍板？

陳揆證實，周四行政院會會就相關的住宅政策做最後的拍板，這裡面就包括了讓民眾都能夠租得起、住得起，而且也買得起的一個計畫，特別是在疫後經濟與社會韌性強化的努力上，希望讓弱勢民眾在居住的問題上得到比較妥善的照顧。詳細的內容，會在周四的院會以後，再跟大家宣布。

據悉，內政部屆時將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，預算規劃不只包括疫後特別預算，也會向政院爭取公務預算支持。另據了解，林右昌今下午視察住都中心，將透露住宅政策大方向。至於使用權住宅，據悉，屬於中長期研議的方向，非短期優先政策。

近日陳建仁將聽取房貸利息補貼方案等住宅政策專案報告，敲定特別預算匡列總經費額度、定額補貼金額、適用補貼所得條件、補貼範圍等，並將全案提至16日行政院會拍板定案。

據了解，所得條件日前曾考慮家戶年所得150萬元以下，是否採此所得條件將和其他條件門檻勾稽。未來補貼將設定上限和下限門檻，上限以台北市、新北市、其地縣市等三大區域設定門檻。知情人士說，例如台北市上限貸款額度1,200萬元，貸款以打7折計，房屋總額約1,800萬元以下補貼，政府要補貼中低價位房貸族，並非豪宅。粗估至少約40萬戶，補貼期限一年。

至於租金2.0將會放寬18歲大一學生適用，目前教育部對大學生住宿補助1,200～1,800元，內政部租金補貼約2,400～3,600元。內政部和教育部將研商，將門檻調成一致化。最快6月開始實施。

另租屋族須拿房東個人資料才能申請租金補貼，未來可能由房東自行申報，若無房東資料會有更便利租客申請方式。

社會住宅方面，中央繼續擴大推動，未來仍由中央、地方合作興建。有關興建成本驟增等課題，有必要會協助解決。

延伸閱讀

繳國民年金好後悔？內行曝可增勞保年資

回不去了 國內蛋價今漲2元重回歷史高點

穩發電 台電砸335億增抽蓄電廠