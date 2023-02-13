回不去了 國內蛋價今漲2元重回歷史高點

受國際禽流感影響，國內雞蛋供應缺口持續擴大，蛋商公會與蛋農達成協議，宣布13日起調漲國內雞蛋售價，每台斤價格上調2元，產地價從40.5元升到42.5元，重回去年7月的歷史高點，且不排除後續還會再調漲，大成（1210）、卜蜂（1215）、福壽（1219）等國內上市蛋品供應商營收將增添動能。

蛋價上漲從農曆年前就開始蘊釀，由於飼料價格居高不下，加上禽流感席捲全球，國內再度上演雞蛋荒，原本寄望年後需求下降，雞蛋供應缺口有望縮小，但碰到寒流、氣候溫差大，造成不少雞隻折損，蛋價壓力鍋終於引爆。

經蛋商公會與蛋農協調結果，周日宣布國內雞蛋價格每台斤上調2元，產地價從40.5元升到42.5元，批發價也從每台斤50元漲到52元，重回去年7月創下的歷史高點。

據了解，原本蛋農與蛋商初步共識，每台斤擬上漲3元，但顧及消費者感受，最後決定先上漲2元，仍追平歷史紀錄。由於國際禽流感危機未除，後續不排除還會有調漲動作。

國內雞蛋供應來源相當分散，多數為個體戶的小型雞農，上市食品廠中，包括大成、卜蜂、福壽、茂生農經都有供應雞蛋，其中大成為國內最大雞蛋供應商，整體市占率大約一成，卜蜂也有約5％的占有率。隨著蛋價調漲，相關廠商今年營收可望增添動能。

卜蜂董事長鄭武樾日前就預告，國際禽流感蔓延，雞荒、蛋荒已演變成全球性問題，由於供應短缺，他認為雞價、蛋價，甚至具替代性的豬價，短期內要下來不容易、預料維持高檔，有利公司上半年營運。

福壽董事長洪堯昆也認為「蛋價回不去了」。他分析，國內許多中小型蛋農因不堪高成本乾脆棄養，老一輩的蛋農也紛紛退下來，青黃不接。另外像是現在政府鼓勵水洗蛋，光是水洗流程，估計每顆蛋成本就要多出1元。成本居高＋供應不足，偏高的蛋價將成為新常態。

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