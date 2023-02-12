穩發電 台電砸335億增抽蓄電廠

台電計畫利用現有水力設施增加抽蓄式水力發電來增加發電與穩定電網，並利用餘電來抽水進行儲能，台電擬規劃桃園石門與台中大光明2計畫，總經費斥資334.9億元，最快2033年開始投入商轉。

由於再生能源容易受天後狀況有不穩定的情況，造成電網穩定度大打折扣，台電為降低衝擊與增加電網調度餘裕，計畫在桃園石門水庫、台中大甲溪德基水庫等地方進行抽蓄式水力發電計畫，將設置共415MW的裝置容量，供未來再生能源大量併網時，可以進行調度發電。

台電發言人吳進忠說，抽蓄式水力發電是利用上下水池的高低落差來發電，在用電尖峰時發電，並利用電網有餘電時把下池水抽回高處，讓餘電不浪費。並且新式的抽蓄式機組較現有的日月潭明潭、大觀電廠來說，新增調速功能，在發電與抽水的過程當中，都可以調整電網頻率與發電量（用電量），讓電網保持在平衡狀態，讓用戶端有更好的用電品質。

經費部分，台電規劃在大光明抽蓄水力計畫投資總額為264.88億元，石門抽蓄水力計畫投資總額新台幣70.02億元，合計334.9億元。

根據計畫，台電規劃在石門水庫推動「桃園石門抽蓄水力計畫」，預計利用石門水庫及下游後池堰進行抽蓄式發電，預計設置裝置容量47MW，目前已進入環評階段，預計2033年完工並投入發電。

另一案是「大甲溪光明抽蓄水力」，由於裝置容量達368MW，且涉及地質敏感區與開發面積大，已經進入二階環評程序，預計最快2034年完工併網。

值得注意的是，在環評審查階段，環評委員對於石門抽蓄式水力發電，認為可以有效靈活調度電源，應該要加大設置，台電回應，受限後池堰的大小與上下池的水位落差有限，目前已經是最大發電量，更直言「如果可以擴大就會規劃」。