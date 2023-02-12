林右昌 今揭住宅政策三大方向

據悉，行政院會周四（16日）將拍板完整住宅政策，內政部長林右昌今（13）日視察住都中心時將宣示住宅政策大方向，未來包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼等，將備妥預算子彈，三箭齊發。

立法院本周五開議，預計21日表決額度上限新台幣3,800億元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，據悉，16日行政院會將宣布住宅政策及交通政策等規劃。

其中，內政部將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，預算規劃不只包括疫後特別預算，也會向政院爭取公務預算支持。據了解，林右昌13（今）日將視察住都中心，將透露住宅政策大方向。至於使用權住宅，據悉，屬於中長期研議的方向，非短期優先政策。

近日行政院長陳建仁將聽取房貸利息補貼方案等住宅政策專案報告，敲定特別預算匡列總經費額度、定額補貼金額、適用補貼所得條件、補貼範圍等，並將全案提至16日行政院會拍板定案。

據了解，所得條件日前曾考慮家戶年所得150萬元以下，是否採此所得條件將和其他條件門檻勾稽。未來補貼將設定上限和下限門檻，上限以台北市、新北市、其地縣市等三大區域設定門檻。知情人士說，例如台北市上限貸款額度1,200萬元，貸款以打7折計，房屋總額約1,800萬元以下補貼，政府要補貼中低價位房貸族，並非豪宅。粗估至少約40萬戶，補貼期限一年。

至於租金2.0將會放寬18歲大一學生適用，目前教育部對大學生住宿補助1,200～1,800元，內政部租金補貼約2,400～3,600元。內政部和教育部將研商，將門檻調成一致化。

另租屋族須拿房東個人資料才能申請租金補貼，未來可能由房東自行申報，若無房東資料會有更便利租客申請方式。

社會住宅方面，中央繼續擴大推動，未來仍由中央、地方合作興建。有關興建成本驟增等課題，有必要會協助解決。