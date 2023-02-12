主計總處甫完成的統計指出，受食物、房租大漲影響，元月低所得家庭的通膨率3.31％，比平均通膨率更高，過去十年（101～111）低所得家庭的消費者物價更上漲12.8％，同樣大於各階層，顯示窮人面臨更大的通膨壓力，變得更窮。

主計總處官員表示，主計總處以高、低所得家庭（前20％與後20％）的消費結構為權重，所編製的所得層級別消費者物價（CPI），顯示低所得者面臨更大的物價壓力。

綜合統計處長蔡鈺泰指出，低所得家庭的消費中高達六成花在食物、居住（高所得者僅四成），而近期這兩項漲幅較大，經加權平均之後，推升了低所得家庭的通膨率。

元月通膨率再度升破3％，引起各界注意，但若依所得層級別觀察，元月低所得家庭的通膨率更升至3.31％，非僅大於總體通膨率3.04％，更大於高所得家庭通膨率2.98％。

若以過去十年（101～111）觀察，低所得家庭CPI由95.9升至108.1，十年大漲12.8％，同一期間高所得家庭只漲9.8％，全體家庭也只漲10.7％，長期而言，窮人所面對的物價壓力依然較大。主計總處官員指出，食物類價格十年大漲27％應是主因。

蔡鈺泰表示，主計總處在查物價時會運用購買地點加權，以反映不同所得者所面對的各類物價變化，然後再依各自消費結構加權平均以得出高、低所得家庭的CPI，兩者（購買點、權重）對各自CPI皆有影響，但仍以權重的影響較大。

隨著低所得家庭的通膨率更高，其「實質所得」受到的影響更大，這是否反映他們變得更窮？蔡鈺泰表示，大致上可以這麼說，不過，由於近年基本工資也有所調升，應該可以緩和一些物價的壓力。