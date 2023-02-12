2/12疫情：本土+16,902 死亡+57

連11天下降 本土＋16902例 20多歲男頭痛昏迷隔天亡

國內疫情連11天下降，中央流行疫情指揮中心今天公布新增1萬6902例本土確診病例，另新增297例境外移入、57例死亡個案。死亡個案中包含一名20多歲男性，確診後僅1天就過世，死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫，以及新冠確診。

指揮中心表示，今新增確診數與上周日相比約減少25.2％；上周總計增加13萬8344例確診，也比前一周降低約24.7％。指揮中心發言人莊人祥預估，明天雖然是開學日，但由於今日已降至1萬6902例，加上口罩政策還未鬆綁，估計明日確診數還會更低，至於有無機會低於1萬例大關？他則說「有點拚，但也不無可能。」

莊人祥指出，理論上本周疫情仍會持續降溫，根據過去紀錄，我國本土疫情最低點約落在1萬例左右，接下來當然有可能更低，不過隨著口罩政策於20日鬆綁，之後疫情也可能會回溫。

今新增的特殊死亡個案為20多歲男性，莊人祥說，個案曾接種2劑疫苗，無慢性病史，長期抽煙，頭痛數日自行服用止痛藥後，2月2日突然昏迷送醫，急診檢查有大腦動脈瘤自發性破裂出血，另新冠快篩陽性確診，經加護病房治療仍不幸病況惡化，於2月3日過世，死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫、新冠確診。

指揮中心表示，今日新增之1萬6902例本土病例，為7,586例男性、9,305例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,179例)，臺中市(1,996例)，高雄市(1,982例)，桃園市(1,859例)，臺南市(1,516例)，臺北市(1,513例)，彰化縣(796例)，新竹縣(513例)，屏東縣(455例)，宜蘭縣(438例)，雲林縣(427例)，新竹市(425例)，苗栗縣(359例)，基隆市(356例)，嘉義縣(267例)，南投縣(236例)，花蓮縣(218例)，嘉義市(153例)，臺東縣(102例)，金門縣(61例)，澎湖縣(45例)，連江縣(6例)。

指揮中心統計，截至目前國內累計980萬9098例確診， 2020年起累計1萬7103例新冠死亡病例，其中1萬7082例為本土死亡個案。

對於口罩政策鬆綁，台大公衛學院教授詹長權表示，我國在2月9日當天宣布室內免戴口罩政策時，當天仍有45人死亡，對比新加坡宣布口罩解禁時，已連續7天0死亡，台灣應審慎思考口罩政策。對此莊人祥也回應，我國雖於20日起鬆綁室內口罩政策，但仍建議民眾如有不放心還是可戴口罩，已有足夠配套措施。

至於疫情持續降溫，是否意味確診者免隔離新制上路日程近了？莊人祥也說，目前仍是以此方向研議，但還有些配套措施仍在擬定，例如確診者日後的請假規範，確診後的通報流程等都還要修改，將持續與相關部門討論，因此目前暫無上路時間表。

（中時新聞網 莊楚雯；中時 陳人齊）