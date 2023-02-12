租屋補助2.0 大學生也能領 最多11,200元

租屋族有福了！行政院去（2022）年核定「中央擴大租金補貼專案計畫」，將預算拉高至300億元，今年更將擴大推出「租金補貼2.0專案」，申請年齡從20歲下降至18歲，大學生甚至高中生都能請領，而且不需房東資料就能申請，每月最高領11,200元，而且直接匯入帳戶。

內政部政務次長花敬群指出，租金補貼2.0專案已經在討論中，未來不再限制申請期限，隨到隨辦，而且申請年齡因應民法修訂成年為18歲，也從現行20歲以上，跟著下修到18歲，等於大一新生就可以申請，減輕「北漂大學生」租屋經濟壓力，預計最快6月上路。

現行申請資格有四大類，包括一、單身青年：成年至35歲以下單身者，補助1.2倍。二、新婚家庭：申請日前2年內結婚者，補助1.3倍。三、育有未成年子女（含胎兒）家庭：依照未成年子女人數計算，1人補助1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，超過3人者，補貼金額加碼倍數，每多一人 增加0.2倍，依此類推。四、社會經濟弱勢家庭：民眾若符合低收入戶、中低收入戶之條件的條件，補助1.4倍；若是身障、原住民、65歲以上年長者等族群，補助1.2倍。。

值得注意的是，各縣市補助金額不同，若以台北市為例，第一級（家庭成員兩或三人以上，當中有低收入戶身分者）最多補助8,000元以外，還能加碼1.4倍，等於月領1,1200元；若單身、新婚、新手爸媽，補貼至少1.2倍，也能月領超過3,600元。若欲查詢詳細消息，可以上中央擴大租金補貼線上申請系統查詢，若已申請也可透過該網站查詢補貼進度。

（旺得富理財網 黃順德）