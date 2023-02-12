核能退 綠電貴 台電慘虧難擋漲價

台電代董事長曾文生今年新春就苦喊公司恐連著兩年虧5400億元，表態要爭取電價調漲，但又說也得考慮通膨狀況，這是國營事業的宿命，虧本還要體念「全民為重」。但更可憐的是台電小股東，10多年未領過1毛股利，看著公司財務黑洞不斷擴大，只能年年痛罵年年心傷。

今年4月電價如照成本得大漲3成，主因確實是國際燃料狂飆，連台電內部都常感嘆「前所未見」，在公司一輩子都沒看到這種虧錢狀況。

不過，即使燃料價格沒異常，電價也應該是會不斷調升。這是因為執政黨執意非核家園能源，在便宜核電逐步退場下，今年綠電占比已預估超過發電量1成，以核二2號機今年3月退場來說，光是靠天然氣填補，每年就要多出百億元以上。而綠電政府保證收購價，去年台電就已經花了600多億元，今年更可能超過800億元，這些都得從電價中反映。

而在用作平穩的電價穩定準備基金，在補台電去年財務黑洞後將歸零。怎麼看，電價都沒有不漲的理由。

雖然2024年總統大選前哨戰今年起跑，電價想回歸專業只會更難。但還是要呼籲政府，勇敢承擔自己錯誤能源政策的責任，也不該由少數公司一味吸收國際燃料成本，營造通膨溫和假象。因為任令少數國營事業持續數千億元累虧，真的很不健康。

（中國時報 王玉樹）