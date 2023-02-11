全台下流老人竟這麼多！勞團嘆1類人最慘

學者、勞團連日高分貝呼籲勞保年金改革，除學者鐵口直斷勞保破產機率比中共攻台還高，幾乎已是百分百，也批勞保基金去年大虧是「豬隊友」，逼得勞動部昨（10日）晚間緊急祭出4點澄清，但即使今年撥補金額增至450億元，去年請領老年給付的150萬人中，逾64%、近97萬人月領不到2萬元，無論勞保是否破產，早已慘淪下流老人。

統計至2021年底，領取勞保老年給付共有149萬2,650人，平均請領年齡61.22歲，平均投保年資29.22年，投保均薪3萬7,506元，給付平均金額1萬7,860元，64.6%低於2萬元，其中以1~2萬元級距的79萬2,454人最多；月領逾2萬元部分，則以2~3萬元最多、達45萬8,210人。

由於大多數退休勞工入袋的老年給付，遠低於基本工資的月薪2萬6,400元，考量年金給付與社會現況嚴重脫節，勞團疾呼改革老年給付應設「地板價」，避免影響勞工退休經濟安全，成為下流老人。

全國產業總工會祕書長戴國榮分析，無一定雇主的勞工受創最重，因投保職業工會的勞工，已較受雇勞工少領1筆退休金，未來勞保年改若減少年金給付，等於遭受雙重打擊，建議政府設定樓地板，當投保薪資或給付金額低於一定水準，就不再刪減。

他另建議，政府應鼓勵低薪勞工加入自提，比照農民退休儲金的方式對應提撥，低薪勞工自提之餘，政府也相對提撥比率金額，滿足未來退休所需。

勞動部昨晚則發出4點澄清，除指人口高齡化、少子化趨勢造成勞保財務問題，與投資績效好壞無關，也稱勞保基金1995年迄今累積投資收益達5,272億元，近10年平均收益4.36％，長期績效穩健；第3是定期公布規模、績效與資產配置等訊息，透明度高於他國；最後則重申勞保是國辦的社會保險，政府會負最後支付責任。

（旺得富理財網 李宗莉）

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