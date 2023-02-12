財政部將標四筆國有地設太陽光電設備

為積極配合政府再生能源發展政策，推動太陽光電發電設備設置，國產署再推四宗國有土地設置太陽光電設施，分別位於花蓮縣吉安鄉、台巷中市新社區、高雄市燕巢區及屏東縣林邊鄉，面積計約8公頃，2月14日開標。

國產署表示，本次公告標的區位及基地條件俱佳，其中花蓮縣吉安鄉國有土地面積約5.98公頃，使用分區及使用地類別為工業區農牧用地，地形方整且面積大；高雄市燕巢區國有土地面積約1.57公頃，使用分區及使用地類別為特定專用區特定目的事業用地，日照充足。

國有非公用土地在不影響保育及無公用的前提下，積極配合辦理太陽光電政策，依國有財產法相關規定以提供申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等多元方式提供國有土地設置太陽光電設施。

國產署統計，截至年1月中旬，提供標租23案、委託經營38案及共同改良利用三案，共64案、約694公頃國有土地，預計發電量可達611MW，其中397MW已併網發電。

為達成2025年中央政府太陽光電累積裝置容量20GW總體目標，國產署表示，將持續篩選適宜國有土地辦理標租公告，逐步實現能源轉型、促進能源多元化及達成環境永續的願景。

回顧2022年太陽光電標租情況，國產署交出總標脫率8成以上的亮眼成績，得標回饋金比率也回升至最高22％。財政部國產署表示，今年上、下半年都將各推一批光電標租，配合國家能源政策穩健提供土地。

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