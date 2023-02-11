政府這補助下周三起跑 每人最高2.88萬元

政策利多一波波，廣大學生族群也受惠。為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，勞動部111學年度第2學期的失業勞工子女就學補助，自下周三（2/15）起跑，大專私校每人1學期最高補助2.88萬元；而內政部的租金補貼2.0版，也預計最快6月開辦，年齡放寬到18歲，大一生在外租屋就能申請，以北市為例，即使非獲加碼的特殊族群，也可月領8,000元。

勞動部昨（10）日宣布，15日起受理111學年度第2學期失業勞工子女就學補助申請，預計3月17日截止；獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院失業勞工，補助金額再加給2成。

根據勞動部官網資料顯示，符合2資格即可申請，1.非自願離職失業勞工3月17日止仍未就業，失業期間達1個月以上（2月17日前失業），並經核付就業保險法的失業給付或職訓生活津貼者；2.在3月17日前就業，但前1年（2022年3月17日至2023年3月16日）領取失業給付或職訓生活津貼，且期間就業不滿3個月。

除上述2條件擇一符合，申請人及其配偶110年度的綜合所得總額須低於148萬元，且3月17日前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，子女則須就讀國內高中職或大專院校，具正式學籍的學生。

補助金額部分，公私立高中職1學期每人分別補助4,000元、6,000元；公立大專院校補助1.36萬元、私立大專院校2.4萬元。

但若離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病而不能工作，導致無法獨力負擔家計；或有2名以上子女就讀大專校院，失業勞工的補助金額加碼2成，等於1人最多補助2.88萬元，以2名子女為上限，合計最多補助5.76萬元。

勞動部也提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費（即學費繳款單的學費顯示為零元者）或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請該項補助。

此外，內政部次長花敬群昨透露，租金補貼2.0版預計6、7月開辦，除取消申請期限，改採隨到隨辦，也無須提供房東資料，並依《民法》將成年年齡由20歲下修至18歲，申請資格也同步放寬到18歲，等於大一學生在外租屋就能申請。

現行租金補貼的申請資格共分3級，第1級為家庭成員2人以上且有成員具低收入戶身分，或家庭成員3人以上且有中低收入戶身分者；第2級是不符合第1或3級者；第3級是家庭成員1人且未滿40歲，具經濟或社會弱勢身分者。

若以居住北市符第1級資格為例，除最多補助8,000元，若符合35歲以下單身者、結婚2年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢等加碼資格，補貼還能放大至少1.2倍以上。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

擬重啟大客車駕駛補助 每人最多拿逾12萬

陳建仁：特別條例加強農民補助

家電換新補助2月起受理 用手機就能申請