擬重啟大客車駕駛補助 每人最多拿逾12萬

配合促進公共運輸使用方案、解決客運駕駛不足窘境，公路總局研擬重啟大客車駕駛補助方案，金額將不低於2022年內容。官員表示，此次預計再招攬千名駕駛，整體金額可能上看1億元，預算將編列在公運計畫，預計在3月中旬提出具體補助辦法。

公路總局曾在2022年下半年推出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，經客運業者僱用擔任駕駛達3個月，除了駕駛訓練費用（小客車升大客車14,500元；大貨車升大客車13,500元）由政府全額補助外，訓練期間還有每日850元的生活津貼（公路總局及業者分攤各半）。後續駕駛若受僱達6個月及1年時，再發給穩定就業獎勵金各3萬元，因此駕駛人最高可受補助12萬2,100元。

2022年的留才方案已經吸引492位駕駛投入服務，補助預算約4,000萬元，2023年的留才方案預計再招攬千名駕駛。再者，公路總局表示，補助內容將不低於2022年的執行方案，初步規劃將以提供獎助金方式，因此整體預算將逼近1億元，將編列於公運計畫內。

另外，各地方政府針對權管內的市區公車業者亦有相關的配套作為，例如：2022年雙北市政府即透過運價調整，要求客運業者應對所屬駕駛人加薪6,000元，以充足客運駕駛人力；而遊覽車或營駛機關、學校、團體交通車業務缺工部分，交通部亦已核定放寬逾65歲至68歲間回任駕駛人之限制。

公路總局指出，因為公共運輸市場受疫情衝擊，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降，2022年國內疫情雖逐漸趨緩，但民眾搭乘公共運輸的信心與習慣仍未完全恢復，目前僅約恢復疫情前的七成；目前仍須加強振興公共運輸，以降低私人運具使用所造成的道路壅塞、環保衝擊及交通事故。

公路總局強調，為使回流的公共運輸運量能有足敷水準的班次供給及優質服務，因此也要有相對應的大客車駕駛人力回任支撐，以配套完善客運服務供需衡平，後續亦將與客運公會全國聯合會研議具體可行之協助方案，預計將於3月中旬提出具體補助方案。

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