勞退大虧 個人專戶會倒扣嗎？4大QA解惑

勞動基金運用局日前公布去年12月底新制勞退基金虧損2,280.3億元，收益率-6.67%，平均每位勞工約賠1.8萬元，許多人憂心3月進行勞退收益分配的時候，個人勞退基金將被「倒扣」，勞保局對此解釋，基金收益結果呈負數，這只是當年基金運用收益結果，不會從勞工個人專戶中扣錢。

儘管事關個人權益，很多人還是勞保、勞退傻傻分不清，針對幾項關鍵問題釋疑：

Q1、勞退新制會破產嗎？

A：勞保是我國施行的第一個社會保險制度，隨著少子化的趨勢，最新預估恐在2028年破產；但勞退是一種強制雇主給付勞工的退休金制度，這筆錢會跟著勞工一輩子，等勞工60歲後符合請領資格才能領出來用，不會有破產的疑慮。

勞工、雇主所繳的本金和自提6%，一毛都不會少

Q2、個人的勞退帳戶，會出現「倒扣」嗎？

雖然受到全球金融市場波動影響，基金運用收益呈負數，但這只是當年度的基金運用收益結果，並不會從勞工個人專戶中扣錢。勞工歷年所提繳的本金，包含雇主提撥的6%和自提的部分都不會減少。

進一步說明，勞退基金運用如果當年度虧損，實際分配至個人專戶的收益金額雖然會呈現負數，但是該分配金額只是呈現當年度基金運用結果的方式，並不會影響勞工退休金權益。

當勞工要請領退休金時，除了累計歷年已繳納的退休金外，還會再加上從開始提繳退休金之日起，至依法領取退休金之日止期間的運用收益數。如果運用收益數低於同期間當地銀行2年定期存款利率計算的收益數（即保證收益），差額將由國庫補足，勞工權益會受到保障。

收益要等到「勞工請領退休金」時才會結算，而非每年結算一次

針對勞工提問，假設期間20年，是指20年加總在一起後再跟銀行2年定存利率比，而不是每年比之後確定當年收益，這樣某一年的虧損是否還是會侵蝕到前一年賺的獲利？應該是要每年比較才能確保穩賺不賠。

對此，勞保局回應，收益部分是要等到「勞工請領退休金時」才會總結算，到時會以基金累積運用的實際收益與政府收益做比較，如果實際收益比保證收益低時，就會依法補足到保證收益。

Q3：每個人平均賠1.8萬，是均分的概念嗎？

A：不管是分紅或是虧損，都依照每個勞工提繳的金額和時間做計算，分配的金額有所差異。舉例而言，去年底勞退新制收益率大約是-6%，假設新制帳戶裡面錢有100萬，那就代表帳戶裡會少約6萬，如果帳戶裡面僅30萬，就可能會少掉1.6萬。

Q4：何時可以查得到去年的收益分配

勞保局表示，依照法令規定，必須於3月底前揭示收益分配，依照過去慣例，勞保局在3月上旬就會公告，讓勞工盡快可以了解自己帳戶分配情形。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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