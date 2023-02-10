逾2百萬人等領老年年金?勞保財務黑洞曝

60歲已領不到全額勞保老年年金，除2026年推遲至65歲才能全額請領，勞保更恐在2028年破產，學者以每年約17萬餘人申領預估，今年底將有逾200萬人領取老年給付，政府得支出近5,000億元才夠，且2035年後撥補金額更高達9,000億元，以目前每年僅撥補約500億元，補貼不到10分之1，根本杯水車薪。

中華和平發展智庫今（10）日舉行記者會，揭露勞保基金慘虧、甚至破產的元兇。淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁形容，勞保基金像慢性病患，2017年就有收不抵支的病徵，勉強靠投資收益才讓規模下滑。

但因近年景氣不佳、金融市場下滑，勞動基金去年慘賠3,529億元，創2014年勞動基金運用局成立以來最大虧損，勞保基金也虧589億元，反成拖垮勞保基金的豬隊友。

郝充仁補充，每年申退人數估達17萬餘人，加上續發人數滾雪球式增加，預估今年底將有逾200萬人領取勞保老年給付，支出近5,000億，且每年以500~600億元速度成長，保費費率調整速度遠落後於人口結構變化，現在每年撥補金額僅能彌補投資虧損。

他建議政府比照瑞典年金改革的3階段過程，台灣因破產議題迫在眉睫，應直接進入第2階段，除於2年內成立工作小組，建立類似瑞典國家社會保險局的機制，並引進民間專業人才，及建立社會年金的財務預警機制，善用相關指標因應衝擊。

台大國際企業學系副教授盧信昌則向新任閣揆陳建仁喊話，「勞保破產比中共攻台可能性更高」，；文化大學政治系兼任教授林忠山則說，勞保破產為必然，前閣揆蘇貞昌稱政府一肩扛起，但最終還是由人民的荷包扛起，一旦破產更淪為挖東牆、補西牆。

逢甲大學財務工程與精算學士學位學程副教授陳彥志則在工商時報撰文指出，據2021年精算評估報告估算，若要避免財務缺口持續擴大，今年政府應撥補881億元才夠，且報告未考慮2022年投資損失，若要維持收支平衡，撥補金額還得加碼。

他在文中還指，2028年勞保基金用罄後，未來每年需要財政撥補金額將從2,000億元起逐年遞增，2035年起至少年需5,000億元，之後更上看9,000億元，絕非台灣財政能負擔，隨退休金支出占GDP比率愈來愈高時，龐大的退休金缺口是否能續靠財政支應，必須深思。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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