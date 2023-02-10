勞退自提6％有3大好處 但要留意這件事

許多專家鼓勵勞退自提6%，一來可以增加儲蓄，二來可以節稅，但許多勞工可能沒有留意，如果該年度有自提6%，公司在申報勞工所得的時候應該正確填報，將自提退休金金額從勞工當年所得裡扣除，尤其在報稅時要特別留意，如果發現未扣除或是金額有誤，記得向國稅局申請更正，維護自己的權益。

保障勞工退休生活，依照規定，雇主需每月提繳勞工工資6%作為勞工退休金，而除了雇主提繳以外，勞工也可以選擇「自提6%」，也就是說可自願額外提撥1%至6%的薪資到退休金帳戶裡。

專家說，自提6%有3大好處，包含增加儲蓄、政府保證銀行2年定存利率收益，以及節稅。

以月薪4萬計算，大約可省下1,443元稅金

勞保局舉例，假如111年度勞工每月工資4萬元（提繳工資歸級為4萬100元），年終獎金2個月，則年度薪資所得為56萬元（4萬元×14個月）；如果該員工每月自願提繳6%退休金，則當年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報2萬8,872元（4萬100元×6%×12個月），因此公司為勞工開立的扣繳憑單給付總額欄位應填報53萬1,128元（56萬元-2萬8,872元），而非56萬元。

以所得稅率5%計算，估計大約可以省下1,443元（28,872×5%）的稅金。

勞保局提醒勞工朋友，如在111年度內有個人自願提繳退休金，務必要記得在報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中全數扣除，如未扣除或金額有誤，要儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自己的權益。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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