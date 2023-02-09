發薪日不能拖 勞部明訂指導原則

為解決勞資雙方常引發糾紛的發薪日問題，勞動部9日公布最新「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，明文規定，勞雇雙方應於勞動契約中明確約定，工資計算週期不得超過1個月，且雇主應在週期結束後15天內儘速發薪；逾時發薪者，地方主管機關將立即介入輔導事業單位，即早發放工資。

實務上，偶會出現雇主常在次月25日或次月底，才會發放當月薪資，或以計薪週期為45天、60天來延遲付薪。但不少勞工認為，明明已提供勞務，雇主應儘早「銀貨兩訖」，因而出現糾紛。為此，勞動部公布最新勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則，明確規範雇主如何計算薪資與何時給薪。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛解釋，雇主若計薪週期為每月1日至30（或31）日，就必須要在下月15日前儘速發放薪資，若延遲逾15日發放的話，縣市政府勞工局處將會立刻介入輔導；至於加班費的部分，若為每月發薪一次者，加班費就必須在次月隨當月薪水一同發放；若每月發薪兩次者，加班費的發放日不得超過結算日後15天。

為明確要求企業能及早發薪，勞動部要求事業單位依照僱用勞工人數訂定輔導期程，考量到企業需要調整系統以及與勞工協商的時間，依照企業規模分為四類，500人以上企業要在今年之前，將發薪日提前至週期結束後10日內發薪、2025年底前，要提前至5日內發薪；250人至499人企業同樣也是要在今年前，將發薪日提前至週期結束後10日內發薪、在2026年底前，調整至5日內發薪；100人至249人企業要在2024年底前要調整至週期結束後10日內發薪、2026年底前，調整至5日內發放；99人以下企業則是被要求在2024年底前要調整至週期結束後10日內發薪、2026年底前，調整至7日內發放。