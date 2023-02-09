外食齊漲 主計總處：已沒去年誇張

主計總處9日公布1月外食費年增率為4.33％，受到近期迷克夏、鬍鬚張、八方雲集等外食接連喊漲影響，外界擔心後續漲勢。對此，主計總處表示，外食費陸續調漲可能是廠商在反映成本，儘管外食費還沒回到先前水準，但已經沒有去年那麼誇張。

面對外食陸續上漲議題，主計總處專委曹志弘9日表示，今年1月外食費月增率0.48％，是有稍微高一點，平均水準大概月增率介於0.15％到0.2％。對於先前外食費月增率趨於平緩，現在出現漲勢，會持續觀察，如有漲價，CPI將如實反映。

曹志弘表示，外食費1月月增率為0.48％，但去年1月為1.53％，這代表外食費雖還沒有回復到例行水準，但沒有去年那麼誇張。前年因為疫情，外食費沒有調漲，到該年第四季開始漲，直到去年第三季為外食費高點。推估這次外食費上漲，可能是因為有些廠商之前沒有反應成本，最近才陸續調漲。

曹志弘說，通膨壓力還是在，加上進口物價指數還是高，原物料價格高的情況下，有些廠商會因為去年沒有漲而漲，或是今年繼續漲，是廠商營運成本跟市場經爭機制所致，因此去年底又開始調整價格。惟他認為，今年外食費應該不至於像去年這麼高。

由於近20年外食費年增率平均約2％，曹志弘說，若以這標準來看，這也是外食費自前年12月開始，連續14個月年增率大於2％。

針對17項民生物資，1月年增率5.90％，曹志弘說，漲幅變小主因是蛋價持穩，雖然蛋價仍在高點，但有下來，所以年增率會變小。雞蛋漲幅則創下自前年12個月以來、近13個月的新低。

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