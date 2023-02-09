室內脫罩後下一步 張上淳:考慮確診免隔離

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國自2月20日起開放室內可免戴口罩，為避免口罩開放後所帶來的感染中重症風險，指揮中心今也提出數據，指出在半年內接種追加劑可有效降低感染率，呼籲嬰幼兒、中高齡以及其他高風險族群踴躍接種追加劑。另外指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，室內免戴口罩後，會看國內疫情發展，再討論確診者要不要強制隔離。

張上淳表示，今宣布室內可免戴口罩後，下一步將考慮確診者是否還需要強制隔離？未來可能朝向建議隔離的方式研議，不過鬆綁條件還得看國內疫情狀況與國際情勢發展，一步一步朝穩健的方向鬆綁。

指揮中心今公布春節期間各縣市感染率與半年內疫苗追加劑的交叉分析，發現接種追加劑越踴躍的縣市及年齡層，感染率越低，如以全國數據來看，65至74歲的民眾接種追加劑比例最高，達到30.21％，感染率僅0.85％為所有年齡層最低。

在所有年齡層中，6個月內追加劑接種最差的是18至29歲，僅14.01％，因此感染率也來到1.48％，為全年齡最高。同樣結果在單一年齡層、不同縣市的接種情況也可看出，例如台中市65至74歲近6個月接種率高達49.51％，感染率僅0.75％，為6都中最低。

指揮中心發言人莊人祥表示，數據顯示半年內接種一劑追加劑可有效降低新冠感染率，因此呼籲還未接種追加劑的民眾，可踴躍接種提升保護力。

至於2月20日起開放室內可免戴口罩，是否會為其他還未接種追加劑的民眾帶來影響？莊人祥說，國內整體疫苗覆蓋率已達7成，加上推估感染人口來到6成，我國群體免疫力應足夠因應，不過仍會請各地方衛生局加強宣導，呼籲50歲以上民眾踴躍出面打疫苗。

（ 中時 陳人齊）

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