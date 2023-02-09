詐騙郵件通知領6千元 政院籲千萬勿開

對於有民眾收到郵件指政府已經在發放現金6.000元，行政院發言人陳宗彥今（9）日強調，相關系統仍在建置中、還未完成，也沒有發出任何通知，對於該詐騙訊息千萬不要打開，避免造成資料上的損失，同時也已請刑事局偵辦。

陳宗彥9日表示，行政院登錄系統還在建置中，只是同步計畫，都還沒發出任何通知，也不會用這種方式（指郵件）來告知民眾，所以這個案件一發現就馬上來跟大家說明，同步請刑事局偵辦，希望未來在振興條例相關計畫和措施陸續出現時，民眾不要誤信來路不明的郵件，政府也會即時來處理，請各部會遇到這個狀況時，都要即時跟社會大眾說明。

陳宗彥再次澄清，相關系統政府還沒建置完成，也還沒開始，如果民眾有接到詐騙信件千萬不要打開、瀏覽，避免造成資料上的損失。

至於來源？陳宗彥說，過往經驗上，IP位置都是境外，這次是不是這樣子，還請刑事檢察局進行偵辦。

對於何時可以發現金，陳宗彥說，系統建置、條例、預算這三件事，整個團隊都是同步進行。條例部分，希望朝野各界協助加速在立法院的審議，開議的時候能越快審議越好；系統建置部分，未來待預算、條例通過後要來進行發放建置部分，目前同步進行當中，還沒有完成；預算也一樣，條例在審議同時，各部會計畫會陸續定案，接著預算細節就會進入核編。

對於四月能否發現金？陳宗彥說，所有時間和目標，就是條例越快審完，預算就會儘速提送，民眾更早一起共享全民部分。各部會方案定案後陸續報告，一定要過行政院會，部會包含比較大的內政、交通、農委會等，目標是條例通過的第一個行政院會送特別預算案。

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