助中小企業轉型 振興貸款最高3,500萬元

經濟部今（9）日赴行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-推動產業及中小企業升級轉型」計畫，經濟部長王美花並於會後親自說明亮點。王美花提到，除了照顧中小企業出口，也將協助隨著疫情復甦需要有更大改善的商業服務業。同時提出新的專案貸款，連疫情歇業、需要重新復業的中小企業也適用。

王美花說明，今由經濟部打響第一炮，是因為外界紛紛質疑原來公務經費就有支援中小企業轉型，那新的特別到底要做甚麼事？因此認為有必要說明。至於相關經費及各項計畫上路期程，他說必須由法律通過後才能編列相關經費，不願透露具體金額，上路時間點則待立法院審核通過，會用最快時間公告。對於受惠的廠商家數，則要視最後爭取到經費而定。

王美花說，這陣子國際出口情勢，受到長期俄烏戰爭、高通膨、大陸經濟趨緩影響，確實也影響台灣出口。台灣特色是大企業後面有龐大供應鏈，也就是中小企業，對於後端龐大的中小企業，受到出口下修影響，政府如何穩住產業就很重要。

王美花說，考量未來國際復甦，產業需要快速跟上國際復甦腳步，因此中小企業在既有公務預算外，要加大力道升級轉型。

在商業服務業部分，王美花提到，疫情使得內需復甦，讓商業服務業愈來愈好，但過往三年疫情期間不斷干擾之下，許多中小商業服務業，像是商圈、市集、夜市等，希望可以隨著國內外觀光旅遊復甦，看到比較大改善，這也是經濟部想到可以協助的部分。

王美花說，為打造更好商圈，會增加亮點及低碳來設計旅遊，加上現代化、數位化的設計，希望除了照顧出口，也可以讓商業服務業也有更大改善，這也是疫後可以加速來做，同時是過往公務預算不及的。

在中小企業出口方面，王美花說，不管是從包裝還是行銷上，如何有更多低碳，將對個別中小企業提供協助，加強力道以協助拓銷。

王美花也提到，工輔法生效後，要輔導工廠變成合法特登工廠，或是協助未來土地取得，估計有3萬多家企業需要協助，除了納管之外會有改善計畫，其中很重要是廢汙水排放，要有比較大基礎設施改良，這部分中央跟地方一起協助，可以更有效率跟加速。最近也成立中央跨部會平台，跟地方政府對接。

此外，王美花強調，貸款很重要，特別中小企業有貸款需求，因此這次有更多改良，除了公司登記、商業登記外，也有稅籍納進來；其他部會，像是教育單位的室內運動場所，或是文化團體，因為沒有公司登記或商業登記，這部分只要主管機關有認可，也建議可以納進來作為優惠貸款對象。

王美花說，這個貸款除了信用保證8成到9成5，主要是利息補貼可以到1.47％，會以產業大小跟需要貸款金額來看，企業1年可以補貼利息到50萬元，或是兩年12萬元，除了利息補貼可以得到有資金，過往舊債可以借新還舊，有更時間來做營運維護，甚至納進疫情間歇業但現在需要重新復業，需要一筆資金者，給他相關貸款跟利息優惠補貼；智慧化、低碳化中小企業有貸款需求，也提供貸款跟利息補貼。

王美花說，這個貸款其實很有意義，疫情三年期間，政府提出各項貸款方案，相關違約情形比想像低，廠商有借有還，對台灣信用，跟支撐貸款額度可以加碼。這次貸款額度可以到3,500萬元，做廠商資金運用。

針對已歇業但想復業的中小企業已經沒信用了，銀行如何肯再貸給他？王美花說，復業部分，可能銀行不願意貸款，但因為有信保基金，對復業者很可能信保基金會給予9成5信用保證，利息補貼則會高達1.47％，如果是100萬元內，銀行利率是1.47％，簡單講會給他一段時間免息貸款，這樣情形，在信保基金過往案例裡不會貸不到錢，信保基金也有單位去評估可行性，絕對是協助不會是刁難。

另，行政院長陳建仁就經濟部推動產業及中小企業升級轉型報告，做出以下四點裁示：

一、從2020年爆發以來，全世界的經濟與產業受到重大影響，不過，台灣因為有政府的積極作為與全民的共同努力，過去幾年在經濟表現相對大多數國家來得好；儘管如此，許多中小型企業與小攤商等仍受到疫情嚴重衝擊，再加上全球景氣衰退影響，都需要政府大力支持，儘速度過此波不景氣。

二、行政院已於上個月中提出疫後特別條例，政府也正緊鑼密鼓盤點各項計畫內容，今由經濟部先就主責的「推動產業及中小企業升級轉型」提出報告。之後會再就其他計畫一一向社會大眾報告。

三、陳建仁表示，疫後特別預算運用在產業轉型升級方面，包含「協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化」、「活絡商圈、特色街區及市集發展」、「協助中小企業拓銷」及「輔導工廠合法化，符合環保公安標準，完善基礎設施」等，另外也會提供「疫後振興」及「轉型發展」專案貸款。同時，去年10月行政院也已核定「中小企業整體競爭力提升方案」，預計5年投入近1,000億元，輔導企業數位轉型，調整營運模式，強化產業科技經營力與永續生產力。

四、陳建仁特別指示經濟部綜合運用相關資源，全力輔導協助這些受影響的產業，讓大家都能穩住經營、留住人才，同時邁向轉型升級。

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