勞保年金隱藏好康 這情境每月加發1,200元

國人平均壽命延長，加上少子化，2年後2025年就邁入超高齡社會。勞保退休金雖然分為一次領與按月領年金，由於年金可以活到老領到老，在預期餘命增長的情況下，近2年已有超過9成國人選擇請領年金給付。

勞保局表示，選領勞保年金有5大好處：

1、按月領取，既安全又有保障，可避免一次給付所可能遭遇的風險。

2、給付沒有年資上限，保愈久領愈多，活到老領到老。

3、可依照勞工個人的退休規劃選擇展延年金或減給年金。

4、當消費者物價指數累計成長率達±5％時，年金金額也會隨同調整。

5、如果在領取老年年金期間死亡，其遺屬還可請領「遺屬年金」。

去年一口氣加發5年度的年金差額

事實上，勞保年金給付內含抗通膨設計，若當年度累計通膨(消費者物價指數)成長超過5%，除了原本的年金給付金額，還會加發當年度通膨率增加的金額。

假設原本每月領2萬元，某年度累計通膨率6%，那麼勞保局在原本2萬元之外，會加發(2萬元*0.06)=1200元。

所謂累計通膨率的計算，是以該年度至今年，消費者物價指數(絕對值)成長的幅度。例如2009年消費者物價指數97.76點，2021年104.32點，累計增長6.71%，那麼2009年度就符合調升門檻。

事實上，由於主計總處統計2021年CPI指數達104.32點、年增1.96%，使得2009、2010、2013、2014、2015年共5個年度，累計CPI增幅分別為6.71 %、5.45%、6.71%、5.45%、5.77%，皆超過5%門檻，因此，去年(2022)一口氣加發5年度的年金差額，在去年6月入帳，有49.2萬名退休勞工受惠。

（旺得富理財網 王順泉）

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