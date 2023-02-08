助中小企轉型 2大低利專案貸款 250億上膛

經濟部9日將在行政院報告疫後「推動產業及中小企業升級轉型」計畫，從穩經營、留人力、助升級等三方向著手，規劃疫後振興與轉型發展兩大專案低利貸款，帶動中小型製造業智慧化、低碳化升級，並協助中小型商業服務業轉型成為綠色商圈，預估經費規模至少250億元。

行政院推出疫後特別條例，可運用資金部位達3,800億元，其中挹注勞保、健保及台電、平抑物價1,000億元，強化經濟及社會韌性1,000億元，及經濟共享普發現金1,800億元。在強化經濟及社會韌性中，全球上半年面對經濟衰退，經濟部盼提撥資金成為中小企業及時雨。官員表示，經濟部主要將運用貸款補貼協助業者，但各產業類別及對應額度上限，仍待院會拍板後公布。

針對中小型製造業部分，將推出製程智慧化升級、製造業專家團訪視、研發補助「大帶小」帶動供應鏈升級、以及開設低碳化與智慧化課程；中小型商業服務業的部分，也將重點放在特色街區跟市集品牌化，透過無紙化營運、人才培訓、物流減碳，協助商業服務業導入碳足跡，轉型成為綠色商圈。

除了辦訓補助費用將採比例式，據了解，經濟部將規劃2大專案低利貸款，分別是疫後振興專案貸款與轉型發展專案貸款。其中，疫後振興專案貸款對象主要為中小企業與微型企業，專案利率最高為1.97％、最高補貼利率為1.47％，主要作為企業振興之用、可借新還舊，中小企業可貸上限為3,500萬元、微型企業為400萬元，將專案補貼中小企業1年、金額上限為50萬元，補貼微型企業2年上限12萬元。

轉型發展專案貸款主要用在智慧化與低碳化轉型，及特登工廠業者改善環安與消防安全計畫，貸款額度將以不超過資本支出8成，或周轉性支出3,500萬元為天花板，專案利率最高1.97％、最高補貼利率同樣為1.47％，預計最長補貼1年、最高50萬元。

至於外傳經濟部將協助因疫情倒閉、信用破產中小企業「重生」，經部官員表示，確實有聽到相關意見，但尚在盤點需要協助對象與需求，不會規劃在這次升級轉型計畫中，若未來有需要，會再與相關部會討論。

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