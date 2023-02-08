室內口罩解禁有譜! 王必勝:明宣布鬆綁政策

口罩第二階鬆綁明公布 莊人祥:非立刻實施

口罩第二階段鬆綁要來了，指揮中心發言人莊人祥證實9日記者會將宣布口罩令相關政策，但仍要觀察疫情趨勢跟醫療量能，並非宣布立刻實施、會有緩衝期。

原先預計2日宣布第二階段口罩令鬆綁臨時喊停，指揮中心指揮官王必勝當時表示，有三大原因，分別是加護病房佔床率滿、口罩解禁涉及層面廣泛仍待充分討論、農曆年後確診數反彈，因此仍需要再觀察。第二階段口罩令鬆綁預計正面表列一定要戴口罩的場所，如大眾運輸、醫院等，其他地方則自主管理，不再只有戶外解禁，但相關細節及實施日期仍待指揮中心記者會說明。

（工商 李青縈）

口罩要鬆綁了！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天晚上證實，明天的疫情直播記者會就會宣布第二階段室內口罩鬆綁政策，不過他也強調，宣布後攘會有一段緩衝期，需要再觀察一下才正式上路，且期間需要持續觀察疫情趨勢與醫療量能。

國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定。指揮中心原本即規劃，春節後將進行第二階段口罩鬆綁，目標室內脫口罩，正面表列應佩戴場所。

實施方式，王必勝日前表示會比較類似韓國，會分成「強制要配戴」例如大眾運輸要配戴，其他就是「自主配戴」，以及會有「建議要配戴」的場合與狀況。

原本上周即要公布鬆綁政策，但由於春節後疫情反彈，加上醫療量能吃緊，因此暫緩一周才要公布。不過王必勝晚間受訪證實，近期包含疫情趨勢、醫療量能狀況看起來都不錯，口罩第二階段鬆綁政策將於明日指揮中心疫情記者會中公布說明，但他也強調，政策不會馬上實施，「會留有緩衝期，屆時會再觀察一下疫情狀況。」

（中時 鄭郁蓁）

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