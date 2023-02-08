視訊搜救隊 蔡英文允諾：隨時提出需求

總統蔡英文與內政部長林右昌今日傍晚以視訊方式，和第一批前往土耳其救災的搜救隊聯繫。蔡英文強調，若需要更多資源，隨時提出需求，政府都會盡速寄送物資，注意自身安全及保暖，務必平安返國。

蔡英文指出，這次視訊除了解現場救災情形外，也關心搜救隊的休息狀況、保暖配備、飲食等資源。過去，台灣發生震災受到土耳其的幫助，這次派出搜救團隊共130人前往土耳其。她要謝謝所有成員，不畏艱困，全力以赴，讓台灣和土耳其能夠互相幫助。

蔡英文表示，看到土耳其的災後狀況，相信大家都感到非常不捨。昨天，因此政府援助土耳其的賑災金額，從20萬美元增加到200萬美元，希望盡速幫助土耳其災民重建家園。

如果大家想為援助土耳其，盡一分心力，歡迎利用政府成立的捐款專戶，一起為土耳其、為台灣搜救隊加油！

捐款專戶：1.國內： (1)金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 (2)郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。2.國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。以上均請指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。聯絡電話0285906640

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