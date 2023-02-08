製造業無薪假雖稍緩 這行人數卻變多了

勞動部8日公布最新無薪假統計，目前總計有2,274家事業單位，實施人數為1萬5,190人。製造業實施無薪假人數雖稍減少，但這一期仍增加1家實施百人無薪假的工具機業者，勞動部表示，目前可以看出製造業集中在工具機、汽車零組件、電子零組件等業別，其中又以工具機多一點。

據統計，這一期無薪假家數減少24家，人數減少98人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。實施人數最多的行業仍為支援服務業（旅行社）有1,270家、6,691人，其次為製造業有264家、5,024人，第三為批發及零售業282家、1,176人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛解釋，過年前確實有些廠商反映要視年後訂單再決定是否要繼續實施，目前看到有些廠商停止、仍有些廠商繼續實施，例如有一間傢俱公司年後評估訂單回鍋，因此2月確定不再實施，但仍有些廠商「看起來訂單沒有很好」，例如某一工具機業者通報實施100多人，未來後續還有一些規劃繼續實施無薪假，但目前仍在與員工協商、尚未通報，不排除未來2期仍會持續增加。

連續2期都有工具機業者通報實施無薪假，黃維琛表示，製造業確實集中金屬機電工業的工具機與汽車零組件，以及資訊電子工業的電子零組件業，整體來看，會發現工具機產業上下游相關的廠商，確實實施無薪假的情況偏多。

另外，黃維琛指出，運輸及倉儲業中雖然陸續有航空公司停止實施，但還是有幾家境外航空公司持續實施；支援服務業中的旅行社近期呈現較穩定的狀況，雖然團客還沒有明顯出現，但振興觀光等相關計畫已經開展，期待未來會恢復；同樣受到團客影響的還有住宿及餐飲業中以團客為主的業者，這些也會隨未來觀光量能提升而改善；批發及零售業則是受到部分連動製造業景氣，仍有一些業者持續實施。

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