2/8疫情｜本土+23,893 新增54例死亡

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增23,893例本土個案，較上周三少7,608例，減少約24.2％。另有347例境外移、新增54例死亡。

另外，大陸入境旅客來台採檢情形，松山、桃園機場陽性率合計0.7％、金馬春節交通專案則是0％。

指揮中心表示，今日新增之23,893例本土病例，為10,955例男性、12,932例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,619例），台中市（2,879例），高雄市（2,841例），桃園市（2,739例），台北市（2,243例），台南市（1,890例），彰化縣（1,126例），新竹縣（754例），屏東縣（675例），新竹市（598例），苗栗縣（569例），基隆市（510例），宜蘭縣（502例），雲林縣（478例），南投縣（410例），花蓮縣（297例），嘉義縣（292例），嘉義市（203例），台東縣（136例），金門縣（63例），澎湖縣（60例），連江縣（9例）。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為34例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月24日至今（2023）年2月3日，死亡日期介於今年1月20日至2月4日。

指揮中心說明，今日新增347例境外移入個案中，為146例男性、201例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月8日至2月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,925,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,191,221例排除），其中9,733,094例確診，分別為50,876例境外移入、9,682,164例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,849例COVID-19死亡病例，其中16,828例本土；另21例為境外移入。

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