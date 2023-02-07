元月出口連五黑 電子業跌幅大

連五黑！財政部7日公布今年元月份進出口貿易初步統計，其中出口315.1億美元、金額創下23個月以來新低，年減幅21.2％、更創13年5個月以來最慘紀錄。展望未來，財政部指出，首季出口仍將延續去年第四季以來收縮趨勢，且不排除首季出口減幅達兩位數（1成）。

據主計總處先前預估，首季出口可能衰退5.5％，財政部看法明顯更悲觀。至於出口何時可見反轉訊號？財政部表示，目前出口還在逐漸築底階段，產業回報普遍認為下半年較有機會好轉，目前難以確定底部是否會延長。

財政部表示，影響1月出口表現的因素，包括全球景氣趨緩、淡季效應和春節連假使得工作天數大幅減少。2月因工作天數增加，預估出口值回升至333億～348億美元，年減幅度也可望收斂至7％～11％，但整體來看，大方向還是不好。

元月份11項主要出口貨類全數大幅滑落，其中特別值得注意的是，電子零組件和積體電路出口年減幅各達20.1％和33.3％，跌幅分別創下11年和14年新高，顯示消費電子產品需求疲弱效應擴散，連上游積體電路也難以倖免，電子產業景氣進入修正期，且跌幅「相當大」。

財政部統計，1月出口315.1億美元、進口291.7億美元，各是連續第5個月和第3個月下降，由於出口減幅大於進口，1月出超縮減至23.4億美元，是三年來單月新低水準。如果扣除年節因素，1月出口減幅經季節調整後為9.4％，但財政部分析，整體走勢「仍延續去年第四季來的翻轉向下格局」。

財政部指出，1月出口受到五大不利因素影響，包括通膨、升息、俄烏戰爭膠著、大陸鬆綁封控措施後疫情發展仍有不確定性、中美科技戰風險續存等，國際經濟仍呈現低緩式成長，勢將牽制台灣出口表現，短期內不易明顯回升。

比較正面的消息是高效能運算、資料中心、車用電子等新興應用及數位轉型商機延續，這部分可替出口帶來一些支撐。

財政部透露，根據各產業回報景氣狀況，除中鋼比較樂觀，認為春燕已歸來，看法「強而有力、極為正向」，其他產業上半年看法普遍仍較保守，只能說目前情勢是「還在築底，但不確定是否底部，也不知底部是否會再延長」。

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