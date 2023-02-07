爭取十年 台加7日正式啟動FIPA談判

行政院政委鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）於台北時間2月7日晚間透過視訊會談，就台加雙邊經貿關係、多邊及區域經貿議題等交換意見。雙方並於會中同意台灣與加拿大正式啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，下簡稱FIPA）談判。

鄧振中受訪時表示，該協議前前後後爭取了十年，最大益處是大幅提升跟加拿大經貿關係，受惠產業包含電子、電動車和資訊產業。

經貿辦說，雖然台灣在全球區域經濟整合朝向巨型自由貿易協定發展的趨勢中，屢屢遭遇阻力，然而台灣的民主法治、經濟實力、中小企業活力與高素質的人才，尤其在疫情期間所展現的韌性與良善力量，獲得理念相近國家一致肯定，因此加拿大與台灣在歷經數次的探索性討論之後，雙方7日決定啟動FIPA談判。

經貿辦指出，我與加拿大啟動FIPA談判，對我國在國際經貿領域之地位及形象將有相當正面影響。該項協議目前規劃除了包含投資促進、保障、自由化等條款外，亦著重協助中小企業、原住民族、婦女等團體之包容性及企業社會責任等議題。

經貿辦說，台灣與加拿大是理念相近夥伴，共享自由民主價值，支持以規則為基礎之國際經貿秩序。台灣也將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，加強供應鏈合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

根據經貿辦資料顯示，2022年台加雙邊貿易總額約為58億美元（台對加出口33億美元、進口25億美元）。依據加拿大全球事務部報告，我國為加國2021年出口成長最快六個市場之一（僅次於美國、日本及南韓）。

經貿辦說，累計至2022年底，我對加直接投資金額近6億美元；主要投資金融保險業、資訊及通訊傳播業、以及批發零售業。至於加商來台投資金額近10億美元；主要業別包括：不動產、批發零售、金融保險、資通訊、製造業、再生能源等。

對加投資之主要台商則包含中華航空、長榮航空及海運、兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行、台達電、鴻海、研華、華碩電腦、宏碁電腦、趨勢科技、台積電、能元科技、緯創、保瑞藥業、杏輝藥廠等；對台投資主要加商有龐巴迪（Bombardier）、Roots、Lululemon、AMD Medicom、GaN Systems、Sidense、Magna、Crosslight Software。

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