業界盼漲價因應產蛋率下滑 更新設備看個人

寒流低溫雞蛋產蛋率下滑，農委會評估2月下旬汰換完老雞後產量會回穩，並推更新雞舍補貼5成來提升產蛋率。中華民國養雞協會今天說，仍主張調漲因應，更新雞舍與否則看個人。

今年春節雖然雞蛋供應無虞，不過雞蛋產量在12月下旬到1月寒流來襲期間下滑，目前至每天約11.7萬、11.6萬箱（每箱200顆），低於日需求量11.8萬箱到12萬箱。

雖然農委會預估2月下旬汰換老雞完成後，產量會逐步回穩，且上周平日通路雞蛋供應仍穩定、價格沒波動。不過，接著2月5日為周日，採買者眾，連鎖通路架上平價雞蛋出現賣光、沒貨情況後，有媒體報導產業界主張調漲蛋價因應，但被農委會喊卡，因而引發關注。加上正值開學前，蛋價議題又成為焦點。

由於農委會今天接近傍晚，將跟產業界討論蛋價。中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁接受中央社記者電話訪問時說，屆時還是會主張調漲3元，若不能漲，不排除北上抗議。

他並說，國內蛋雞場很多是傳統型，飼養面積約2、3分地，或4、5分地，規模不大，若不調漲產地價，從每台斤新台幣40.5元漲3元至43.5元（批發價每台斤也會從50元變成53元），撐不下去。

近年雞蛋產量波動的因素其實很多，除了飼料成本上漲，入冬寒流來襲是禽流感好發期，傳統雞舍除了雞糞未落實定期清理，衛生條件較差，老舊設施也容易讓帶有禽流感病毒的野鳥駐足時，若有排遺會滲入禽舍引發感染，更新設備可讓雞糞清理更方便，並能強化生物安全防治。

針對蛋雞產業長期不革新的老問題，農委會去年藉由缺蛋危機，著手研議蛋雞產業革新計畫，並獲行政院支持，4年將編列40億元經費，要補助蛋雞產業更新設備。農委會主委陳吉仲並說，今年預算有10億元以上。

農委會畜牧處補充，補助成數達5成，鎖定全台1,200場傳統型蛋雞場。對此，陳進丁說，要不要更新，要看個人，飼養規模不大的業者，可能比較不願意更新，至少要飼養1萬隻以上的業者，會比較有意願更新設備。

記者再問，蛋雞產業常年不更新設備，競爭力是否會愈來愈弱。他說，若變得沒競爭力，會被市場淘汰。

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