113年科技預算1,670億 布局淨零與6G

國科會6日召開委員會報告113年度政府科技政策發展預算籌編重點，據悉，113年度科技預算將會在112年度1,383億元基礎上，再額外向行政院爭取新增請增數約280多億元，至少上看1,670億元，成長約2成，以利淨零科技及6G等新興科技布局。

國科會主委吳政忠指出，我國科技施政重視長遠布局，因應國際多變局勢需能超前部署關鍵技術，以維持我國科技發展優勢。113年度科技施政除持續實踐5+2產業創新及六大核心戰略產業外，將擴大投入新興科技，包括半導體、量子、太空、淨零碳排、高齡科技及6G等。

吳政忠說，童子賢、彭双浪二位委員，特別關心高齡科技發展，雖然過去有在做，要做到產業化還有精進空間，高齡化是全球趨勢，高齡科技產業不但台灣有需要，也可行銷國際。他說，高齡科技就是銀髮族的生活需求，結合資通訊科技，利用科技延緩高齡者老化，讓其繼續有生產力，可降低生病住院，還有長照科技運用等，未來要將高齡科技朝產業化布局。今年會開始積極推動。

吳政忠說，112年度核列整體科技預算為1,383億元，較111年度院核定成長9.4％，較法定數成長13.8％，113年度勢必要有更多成長，以因應新興科技提早布局，例如6G要提前布局標準與技術；淨零科技要加快腳步，例如氫能，核融合等前瞻科技陸續啟動，另還有太陽能轉換率提升，去碳燃氫技術等。據悉，童子賢會中再提核融合技術應研究，建議可以小範圍應用。

另國科會也提出全國科技動態調查報告，結果顯示110年度全國研發經費成長至8,206億元，較上一年增加1,018億元，成長14.2％，占GDP 3.8％。其中，企業部門研發投入達6,915億元，成長16.4％。基礎研究經費為611億元，占比7.4％。官員指出，我國基礎研究經費占比，低於鄰近國家，例如日本12.3％、韓國的14.4％。

吳政忠強調，為延續我國半導體與科技優勢、蓄積我國科技研發堅實基礎，國科會將持續深耕基礎研究，他認為應積極以投資抵減等政策工具鼓勵民間企業投入更多基礎研究。

數位部也提出資安產業發展規劃報告，著重無人機、半導體產業資安維護。無人機方面，將於3月1日成立無人機資安聯合檢測實驗室提供資安檢測服務。半導體設備資安上，則是與台積電、工研院研究，討論如何進行產業導入。為與國外標準接軌，國際無人機驗證機構指定第三方測試實驗室將於12月正式開幕。

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