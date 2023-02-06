財部推國有房地包租 3月上路

推動居住正義，財政部再提新措施。財政部國有財產署6日表示，將於今年上半年辦理首批國有房地包租公告作業，希望透過國有房地包租機制，擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。據悉，首波標的為30宗，但財政部先前盤點，全台的潛在標的上看600件。

財政部首次辦理國有地包租，中區和南區各十宗將在3月公告、5月開標，北區的十宗則預計5月公告、6月開標，都是採十宗一標的方式公開招標給包租代管業者，之後再轉租一般民眾。

財政部指出，租約目前設定五年，得標者最長可再延長租約五年，底價則是分兩部分計算，其中土地是依公告地價的5％計算年租金，房屋部分則採房屋課稅現值的10％；至於來源以現有宿舍和眷舍為主，會先盤點出狀況較佳、結構安全者來標租，得標的包租代管業者要負責整理及維修。

如果透過上述租金計算方式，國產署提供的物件，租金應可比市價便宜至少3成至4成。但國產署表示，必須看標的面積、屋況等而定，沒辦法確切說會比市價便宜多少，主要還是提供多元案源，讓租屋族能有更多選擇。

針對國有房地包租新制，相關官員表示，是將適合房地租給包租代管業者，經整理、修繕後再提供到租屋市場，擴大租賃市場的供給。先前依國產署盤點，六都大約有600多戶，台北市就有逾百戶。至於首批全台為何只推30戶，官員表示，因為是首次辦理，目前還在「試水溫」，若業者反應良好，未來也不排除「清倉式」提供更多案源標租。

為配合推動住宅政策，增加活化利用國有房地管道，國產署去年修正「國有非公用不動產出租管理辦法」和「國有非公用不動產標租作業要點」，重點在建立國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範的租賃住宅包租業，由其轉租給次承租人（一般民眾）居住使用的機制。

國產署表示，租賃條例規範的租賃住宅包租制度屬住宅政策的一環，新機制以數戶國有房地為一標辦理標租，且為提升包租業投標意願，國產署也提供與目前標租不動產不同的兩大誘因，一是若公告標租兩次無人投標，標租機關可視需要，於前次底價10％範圍內酌減底價，重新辦理標租，但以酌減一次為限。

第二是年租金依包租業得標年租金計收，於租賃期間不予調整，且包租業可於租期屆滿前申請按原租約約定條件及租金換約續租。

延伸閱讀

國產署19戶都更宅 24日開標

公股銀推地上權房貸 添新助力

房市創舉 政府推使用權宅

國產署11標地上權案 麗寶集團成大贏家