本土BA.2.75占比擴大 境外現首例XBB.1.5

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增51例Omicron亞型變異株確定病例，分別為23例本土個案（15例BA.2.75、4例BA.5、2例BA.2、2例BQ.1）及28例境外移入（13例BA.5、5例BA.2.75、5例BF.7、2例BA.2、2例BQ.1、1例XBB）。醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土BA.2.7定序占比持續擴大，從53％擴大到65％。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,564例、BA.2為1,034例、BA.2.75為167例、BF.7為156例、BA.4為104例、BQ.1為52例、XBB為33例；另累計本土確定病例：BA.5為1,614例、BA.2為2,540例、BA.2.75為107例、BQ.1為29例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

指揮中心表示，針對國內境外移入之28例個案，為19例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今（2023）年1月10日至1月26日。其中檢出13例BA.5個案分別自中國（12例），日本（1例）移入；5例BF.7個案分別自中國（4例），日本（1例）移入；5例BA.2.75個案分別自日本（3例），美國及泰國（各1例）移入；2例BQ.1個案自日本移入；2例BA.2個案分別自日本及馬來西亞（各1例）移入；1例XBB個案自加拿大移入，為首例境外移入XBB.1.5（XBB.1.5為先前在美東快速傳播的變異株）。

世界衛生組織（WHO）於今年2月1日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株（含BQ.x、BF.7）仍為全球主流株約占65.7％；BA.2及其衍生變異株約占14.6％；各Omicron分支變異株中以BQ.1.1（28.2％）、BQ.1（14.1％）及XBB.1.5（11.5％）變異株為多，其中BQ.1.1變異株主要分布於歐美及非洲區，XBB.1變異株主要分布於東南亞及東地中海地區。BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加；另WHO表示，暫無證據顯示XBB.1.5變異株相較其他Omicron亞型變異株對群眾健康更具風險，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行 。

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