2/6疫情｜本土+16,391 新增63例死亡

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增16,640例COVID-19確定病例，分別為16,391例本土個案及249例境外移入；另確診個案中新增63例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,391例本土病例，為7,483例男性、8,886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,136例），桃園市（2,125例），高雄市（1,990例），台中市（1,921例），台北市（1,333例），台南市（1,242例），彰化縣（838例），新竹縣（566例），苗栗縣（486例），屏東縣（428例），新竹市（414例），基隆市（314例），南投縣（291例），雲林縣（291例），宜蘭縣（275例），嘉義縣（210例），花蓮縣（200例），嘉義市（128例），台東縣（79例），金門縣（65例），澎湖縣（53例），連江縣（6例）。

指揮中心指出，今日新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月10日至今（2023）年2月3日，死亡日期介於今年1月17日至2月3日。

指揮中心說明，今日新增249例境外移入個案中，為113例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月6日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,862,627例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,175,390例排除），其中9,685,484例確診，分別為50,268例境外移入、9,635,162例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,750例COVID-19死亡病例，其中16,729例本土；另21例為境外移入。

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