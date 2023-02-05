佛光山星雲大師 5日晚間離世

佛光山星雲法師5日晚間圓寂，他晚年仰賴洗腎維持健康，但多次出入醫院，近期因血壓過低、入住高雄長庚醫院加護病房，昨天還一度喘到無法進食，驚動醫護人員緊急為他洗腎，才得以舒緩，沒想到今天就傳出圓寂的消息。

據了解，星雲昨天原本預定中午洗腎，但早上突然人一直喘，甚至喘到無法進食，醫護人員只好特別緊急為他提前洗腎，排除體內積水1公斤多後，才比較舒緩。

星雲晚年深受腎病之苦，過去已有數次住院的紀錄，高長有專屬的團隊替他服務。星雲狀況好時，洗完腎就回佛光山休養，但最近因為血壓太低再度住院。

星雲大師俗名李國深，江蘇江都縣人，1927年生，5歲起隨信佛的外祖母茹素，12歲於棲霞山寺禮志開上人披剃出家，法名悟徹，號今覺，為臨濟宗第48代傳人。剃度後，即進入棲霞律學院修學佛法。

星雲法師70多歲時曾說，如果在80歲死掉，想要將2,000多萬元版稅全數捐出做為公益信託的教育基金，還強調「遺囑也寫好了！」星雲法師當時說，他一無所有，身後事早有交代，屬佛光山的寺廟、道場、學校、電台等資產，什麼都不要，連他寫書的稿費，也全部一毛不剩的捐出來，他說「我也沒有什麼一張紙可以給你們」，留下來的只有佛法真理。

星雲法師晚年曾透露，現在視力漸模糊、腿又難行、聽力不佳，加上中風數次，體力不如前，幸腸胃還好，頭腦也清楚，可以繼續講佛法，可是看到很多人四處求佛，還有人自稱會「神通」，他提醒「佛在我們的心裡」，強調人間佛法，不怪力亂神。

（中時 袁庭堯）

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