疫情趨緩 今本土較上周日下降16％

指揮中心今日公布，本土新冠疫情新增22,594例，較上周日減少約16.6％，已連2天較前一周同期下降，但最近一周1月29日至2月4日累計18萬3745例，仍較前一周的13萬9112例上升32.1％。另今天死亡新增73例、境外移入新增397例。

口罩第二波室內鬆綁上周四未如期宣布，未來將視這波春節返鄉疫情反彈情況，跨部會研議後視情勢再提出。

指揮中心表示，新增22,594例本土病例，其中10,241例為男性、12,337例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,358例），台中市（2,721例），高雄市（2,667例），桃園市（2,609例），台北市（2,165例），台南市（1,758例），彰化縣（1,081例）。

另有新竹縣（683例），屏東縣（621例），新竹市（564例），苗栗縣（516例），宜蘭縣（470例），雲林縣（438例），基隆市（434例），南投縣（379例），花蓮縣（334例），嘉義縣（298例），嘉義市（186例），台東縣（169例），金門縣（78例），澎湖縣（59例），連江縣（6例）。

指揮中心公布新增73例本土病例死亡個案，為46例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上新冠疫苗。確診日介於去年12月19日至今年2月2日，死亡日期介於今年1月4日至2月2日。