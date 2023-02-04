交通部爭取特別預算285億 交通月票占大宗

交通部長王國材4日出席台灣燈會贈燈儀式前受訪表示，下午有初步討論特別預算確定會納入促進公共運輸用方案以及加速國際觀光客來台，估計分別會使用225億元以及60億元預算。他也說，只要特別條例把預算送進立法院就可以推動，預計4月就能實施。

「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中有1,000億元將用在加強經濟及社會韌性，預計分別用在減輕弱勢負擔、擴大公共運輸補帖、加速吸引國際觀光客等、中小企業轉型等7面向。

王國材表示，交通部分成兩個部分「促進公共運輸使用方案」以及「加速國際觀光客來台」預計分別爭取225億元、60億元。他進一步說明，「促進公共運輸使用方案」又可分交通月票以及觀光公車兩類型，交通月票預計爭取3年200億元，將用在北北基桃、中彰投、南高屏3個都會生活圈。

王國材說，北北基桃的交通月票原則仍維持1,200元的收費，其餘地區仍未確定，但有可能低於千元收費。在「觀光公車」部分則有25億元，交通部預計將64條台灣好行路線優化，要把陸嫌延長到重要運輸場站，如高鐵、國道客運場站等。同時也會規劃「在地有腳」，請地方政府提出主要觀光路線的延伸，如從花蓮火車站出來要怎麼到旅館，旅館怎麼到觀光景點。

另一方面，交通部目標在2023年爭取600萬國際觀光客來台，預計要爭取60億元預算，其中也包含旅宿業勞工薪資補貼。王國材說明，60億元將用在團客（國外組團社及國內接地社補助），自由行旅客以及房務人員的薪資補貼。

王國材說，觀光局預計推出機票送高鐵票、機加酒送住宿或是轉機客送半日遊或是台灣觀巴一日遊，或是來台旅客送水果盒兌換券、一卡通/悠遊卡電子票證儲值金500元。至於房務人員薪資補貼部分，他說，希望提高到薪資到一定程度，各縣市補助幅度相同。

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