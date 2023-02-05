1月出口可望連五黑 年減上看2成

財政部7日將公布1月進出口統計，由於海外訂單需求不確定慣性遞延，加上1月工作天數因過年而減少等因素衝擊，研判1月出口將持續衰退，呈現「連五黑」，且衰退幅度可能超過2 成。

財政部先前公布2022年12月出口與進口分別為 357.5億美元、309.6億美元，各年減12.1％、11.4％，且兩者同步創下20個月新低。

財政部也歸納出五大造成出口衰退的原因，包括：一、通膨、升息及俄烏戰爭減損經濟活力；二、大陸疫情干擾產能；三、終端需求停滯與供應鏈調整庫存；四、景氣能見度下滑、原物料價格回落；五、前一年基期偏高。

其中兩大主力科技產品出口進入下降周期，去年12月來到近年低點，其中電子零組件出口受客戶端庫存調整及大陸疫情波及生產活動，削弱對積體電路的拉貨力道，造成電子零組件出口下降1.4％；就連進口部分也已連續五個月走軟，而且減幅擴大至26.2％的13年最差表現，研判短期內難見回升。

至於資通與視聽產品，主要受消費性電子產品疲軟拖累，雖然網通產品需求仍在，顯卡也有新品效應但相互抵銷，但去年12月出口規模年減幅仍達10.7％，是2016年5月以來最差表現。一般預料，產業景氣也難在短期逆轉。光學器材則因面板供需結構尚未改善，去年12 月出口年減幅30.3％，是連續第14個月衰退。

官員認為，海外訂單仍存有不確定性，且遞延效應恐延長到1月之後，加上農曆春節工作天數較去年同期減少五天，以此推測1月出口難逃衰退，預估單月出口規模值約落在304億到320億美元，年減幅約20％～24％。

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