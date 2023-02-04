2/4疫情｜本土＋23,349 較上周六少14％

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增23,349例本土個案，較上週六少3,810例，減少約14％。另有397例境外移入、新增79例死亡。另外，大陸入境旅客來台採檢情形，松山、桃園機場陽性率合計2％、金馬春節交通專案則是2.2％。

指揮中心表示，今日新增之23,349例本土病例，為10,464例男性、12,872例女性，13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,260例），台中市（2,871例），高雄市（2,855例），桃園市（2,608例），台北市（2,050例），台南市（1,874例），彰化縣（1,261例），新竹縣（767例），屏東縣（595例），苗栗縣（560例），新竹市（549例），宜蘭縣（521例），基隆市（463例），花蓮縣（454例），雲林縣（440例），南投縣（403例），嘉義縣（306例），嘉義市（187例），台東縣（167例），金門縣（87例），澎湖縣（64例），連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增79例本土病例死亡個案，為47例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、51例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年11月27日至今（2023）年1月31日，死亡日期介於去年12月16日至今年2月1日。

指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為188例男性，209例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月15日至今年2月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,809,911例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,162,085例排除），其中9,645,862例確診，分別為49,714例境外移入、9,596,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,614例COVID-19死亡病例，其中16,593例本土；另21例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心4日公布新增23,746例COVID-19確定病例，分別為23,349例本土個案及397例境外移入。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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