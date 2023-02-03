2/3疫情｜本土＋25,104 死亡數破百

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增25,104例本土個案，較上周五新增4.1％。另有373例境外移入、新增105例死亡。另外，大陸入境旅客來台採檢情形，松山、桃園機場陽性率合計1.1％、金馬春節交通專案則是0％。

指揮中心表示，今日新增之25,104例本土病例，為11,372例男性、13,724例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,875例），台中市（3,115例），高雄市（3,055例），桃園市（2,875例），台南市（2,076例），台北市（2,025例），彰化縣（1,197例），新竹縣（815例），屏東縣（627例），苗栗縣（619例），新竹市（579例），雲林縣（559例），宜蘭縣（539例），基隆市（473例），南投縣（382例），嘉義縣（350例），花蓮縣（345例），台東縣（227例），嘉義市（197例），澎湖縣（84例），金門縣（82例），連江縣（8例）。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為53例男性、52例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、100例具慢性病史、64例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月10日至今（2023）年1月30日，死亡日期介於今年1月14日至1月31日。

指揮中心說明，今日新增373例境外移入個案中，為190例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年2月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,778,416例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,154,640例排除），其中9,622,129例確診，分別為49,370例境外移入、9,572,705例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,535例COVID-19死亡病例，其中16,514例本土；另21例為境外移入。

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