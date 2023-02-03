觀光產業缺工有解 特別預算規劃薪資補貼

副總統賴清德3日指出，2023年是觀光產業迎接春暖花開的時候。交通部長王國材也說，觀光是今年很重要的工作，特別條例終將編列預算處理觀光景點公共運輸補助以及爭取國際觀光客來台，並且補貼觀光人才、解決缺工問題。

交通部觀光局3日舉辦觀光局慶祝大會頒獎典禮，感謝百位國內外各觀光產業團體及從業人員，為台灣觀光貢獻努力不懈。賴清德、王國材等皆出席致詞。

賴清德說，疫情期間衝擊最大的是觀光產業， 政府有紓困跟振興，但他知道還是很難彌補產業損失。他坦言，雖然各金融研究機構都不約而同指出，2023年全球景氣不會太好，但他認為正是觀光產業春暖花開的時刻；未來不再偏重outbound，旅遊業接下來outbound、inbound要並重。

賴清德表示，政府在2022年超徵稅收特別裡面拿出1,000億元，要強化經濟韌性，其中一項就是針對觀光產業，希望政府跟業界共同合作吸引600萬觀光人次來台灣。

王國材則表示，觀光是今年很重要的工作，希望台灣成為全世界旅客疫情後出境首站。他說，特別預算裡面有兩項就是觀光有關的，在吸引國際觀光客來台，分兩部分，第一是針對國外組團社跟國內接地社的補助，第二則是給自由行旅客如水果券等讓外館做行銷。另一項則是觀光景點的公共運輸提升，利用64條台灣好行路線，跟主要運輸場站結合，用「在地有腳」的做觀光。

王國材表示，原先預期2022年觀光客僅有70萬，最終有近90萬旅客來台，讓我國對觀光市場復甦更有信心。他也特別提到，觀光產業缺工問題已經要求勞動部儘速媒合人力來解缺，這次新增補貼希望可以讓需要人才的薪資提升，也納入特別預算處理，會補貼一年薪資，成效良好的話特別預算結束後也會重新編列預算執行。

觀光局指出，2022年10月13日重新開放觀光客來台後，來台國際旅客復甦佳，全年度來台旅客人次達89萬人次，突破目標人次，相較2021年增527％；國人出國人次也有148.2萬人次，年增312％。另外．觀光局也說，泰國市場表現亮眼，10～12月來台人次達5.8萬人次，較原訂1.8萬人次目標高出271％；希望2023年持續增溫，達成泰國市場來台20萬人次目標。

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