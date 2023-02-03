北北基桃1,200元交通月票 月底前完成規劃

北北基桃交通用票維持1,200元 公總月底前公布相關計畫

交通部長王國材3日表示，公共運輸月票過去一直有討論，現在搭配特別條例納入補助，北北基桃、中彰投、南高屏屬於通勤月票範疇的都會生活圈；他也透露，北北基桃原則仍維持1,200元的收費，詳細細節尚與地方政府討論中。

有關2日六都市長與行政院長陳建仁茶敘中表達公共運輸月票，交長王國材在會中表示，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理，也請六都市長多支持特別條例。

交通部表示，受新冠肺炎影響，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降；而政府也有必要對於使用公共運輸的通勤通學族，提供照顧減輕其交通費用上的負擔，因此配合立法院審議中的特別條例，刻正擬訂「行政院促進公共運輸使用方案」來推動辦理。

目前方案初步規劃方向，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投、南高屏）生活環境條件緊密連結，針對此類生活圈鼓勵規劃通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1,200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度來規劃通勤通學公共運輸票證優惠方案。

另外在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，則規劃提升台灣好行景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

交通部進一步說明，行政院促進公共運輸使用方案的規劃，公路總局已邀集包括六都等各縣巿交通首長座談，並充分聽取地方的需求及意見，整體方案包括通勤通學公共運輸優惠及觀光景點公共運輸提升兩大主軸，公路總局預計於2月底前完成方案相關申請及計畫規劃規範，提供給六都及相關縣巿府，並協助地方政府儘速規劃提出申請計畫。

（工商時報 李青縈）

北北基桃交通月票交部還要評估 侯友宜：盈利非唯一目的

北北基桃縣市首長爭取中央的交通月票補助，交通部一改選前說法表示還要再評估，新北市長侯友宜今表示，交通運輸政策不以營利為主要目的，交通運輸公共化不僅減碳，更帶給民眾舒適便利，減少時間浪費，大家願意搭乘，才是該走的方向。

侯友宜表示，1,200月票除雙北已有部分合作，希望擴大北北基桃，中央可跟地方一起擴大服務，讓更多民眾使用大眾運輸，提升生活品質。

他期待北北基桃有一個交通運輸平台，大家努力合作，串起北北基桃共好，他也說，更重要中央在月票補助可以擴大，地方財政確實有挑戰，中央可以多考量減輕地方負擔，地方定會全力以赴跟中央並肩作戰。

侯友宜也說，全國各地中部、南部、東部，各項交通運輸狀況不太一樣，也希望交通部一併通盤考量， 讓民眾享有更便利、便宜、方便的大眾運輸，大家願意搭乘，才是該走的方向。

（中時 葉德正）

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