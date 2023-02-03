盼泰旅客來台 觀光局:2023年目標20萬人次

台灣於去年10月13日邊境解封，來台國際旅客逐漸復甦，泰國市場表現亮眼，交通部觀光局今天頒獎給泰國出境旅遊協會，並爭取更多泰國旅客來台，今年目標為20萬人次。

觀光局今天上午在圓山大飯店舉行「2023年觀光節慶祝大會頒獎典禮」。

觀光局特別頒贈台灣觀光貢獻獎給泰國出境旅遊協會（Thai Travel Agents Association，TTAA），並邀請TTAA成員參觀台灣燈會及考察新景點，深化與泰國民間旅遊協會合作，擴大吸引泰國旅客來台。

觀光局發布新聞稿，2022年來台旅客達89萬人次，突破原定目標70萬人次，泰國市場表現亮眼，不僅泰國旅客拔得重啟國門日全球首發團頭籌，2022年10月至12月，泰國來台旅客達5萬830人次，較原訂1.8萬人次目標高出271%。

為持續爭取泰國來台旅客，觀光局今天在觀光節慶祝大會中，頒贈2023年台灣觀光貢獻獎給TTAA。

觀光局說，TTAA一行11人昨天抵達台灣，有5天4夜的參訪行程，除出席今天觀光節慶祝大會並接受頒獎外，也將安排參觀台灣燈會，東北角觀光圈景點，包括宜蘭傳藝中心、壯圍沙丘園區、觀光工廠、茶園品茶、泡湯、製作三星蔥油餅等在地體驗行程。

觀光局表示，2月中旬也將籌組台灣觀光代表團赴泰國參加第28屆泰國國際旅遊展，並將舉辦台泰雙邊業者推廣會，盼達成今年度泰國市場來台20萬人次目標。

觀光局說，TTAA是泰國出境市場最重要的旅遊組織，成員主要以出境旅遊商品的旅行業者，目前共有886個會員，協會也為泰國每年最盛大出境國際旅遊展（Thai International Travel Fair，TITF）的籌辦組織，與觀光局維持良好互動與合作關係。

觀光期盼藉由這次TTAA參訪成員於泰國出境旅行社發揮影響力，吸引更多泰國業者包裝台灣新行程產品，將市面上既有如野柳、九份等行程產品延伸至東北部其他處，提供泰國民眾更多元化的產品選擇，為即將到來的泰國新年潑水節出國潮搶先機。（

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