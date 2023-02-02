資安堵漏 無人機驗證3月上路

2022年的國慶焰火晚會，因涉及使用陸製無人機，引發資安疑慮，數位部長唐鳳承諾，3月將建立資安驗證機制。知情人士指出，「無人機資安聯合檢測實驗室」預計3月1日揭牌，數位部也制定了目標，最快年底把目前逾千件型號的無人機檢測完畢；另交通部規劃7月起，陸續要求政府採購以外的無人機起飛前，須做資安驗證。

許多大型夜間活動會出動上千架無人機，排成美麗的圖案，惟大陸是無人機最主要的製造商，這些無人機無論是單飛還是群飛，都存在資安問題。針對無人機資安驗證議題，據悉，近兩個月行政院召開約10次跨部會議討論，方向已大致底定。

參與會議的官員表示，跨部會議確定驗證的流程，項目相當複雜，除民航局要針對飛手和飛行計畫做管理，數位部負責資安驗證，經濟部和NCC則分別對製造工廠跟射頻標準驗證，所有驗證結果會彙整在民航局系統，全部合格才可以放飛。

據統計，目前登記在系統上的無人機總計4萬206架，其中2成5屬於法人持有，包含公司、協會、政府機關、學校等；剩下7成5為自然人持有，即自己去買的無人機，沒有登記在公司財產下。無人機型號逾千件，其中有100型屬自然人，其餘都是法人。

數位部規劃，旗下電信技術中心（TTC）將結合中華資安國際、安華聯網及鑑智實相等民間資安廠商，成立無人機資安聯合檢測實驗室，並預計於3月1日揭牌。預估一年內，最快今年底、最慢明年1月底前，將現有1,000多件型號無人機驗證完畢。3月起會先做國防相關和實驗性質的無人機。

知情人士指出，過去已有要求政府採購不能使用陸製無人機，對資安的要求，用行政命令就可以做，所以會先優先實施；至於其他非符合政府採購規範的無人機，要等無人機管理規則修法後才有強制性，該法規預計最快7月上路，上路後考量檢驗量能有限，會分階段實施，以接業務的法人優先，大型玩家晚點才會執行，不過都一定要做資安驗證。

官員還指出，除4萬餘架無人機陸續做資安驗證，未來新進無人機也要符合標準，檢測費用基本上由廠商負擔。官員強調，無人機資安驗證就有點像汽車能源標準，是時代變遷下的政策，可提升這項產品，以後賣到國外都可標榜經過資安檢測，對方更信任，也不會再有「後門」，增加有心人士駭進去操控飛機風險。