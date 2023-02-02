確診想請領勞保傷病給付？留意「三前提」

新冠疫情肆虐至今，國人若不慎確診，除了透過此前的防疫險，確保生活節奏不被打亂，其實勞保中也有一項新冠傷病給付可申請，不過要留意「三個前提」，以免到頭來一場空。

據勞保局統計，自2020年1月1日至2023年1月11日期間，被保險人因確診申請普通傷病給付案件中，有4萬6,617件遭判定為不給付，其中逾1.9萬件、占比42%為欠繳保費；逾1.5萬件、占比32%為退休勞工復工後沒有勞保且投保職災險，勞保局進一步說明，中高齡勞工若已請領勞保老年給付，二度就業僅能參加職災保險，因故不具新冠勞保傷病給付申請資格。再來就是確診者居家辦公，薪資不受影響，亦不符資格。勞保局提醒，積欠保費者只要清償後即可核付。

我國中央流行疫情指揮中心2日稍早公布，國內新增2萬7,085例新冠確定病例，本土個案2萬6,793例及境外移入292例；確診個案中新增74例病歿，為77天新高。

有鑑於防疫政策及維護被保險人權益，勞動部於2022年5月6日放寬確診新冠之被保險人自2022年4月8日起進行居家照護之期間，得依規定請領傷病給付。普通傷病給付條件為進行居家照護、隔離不能工作逾4日、未能取得原有薪資或報酬。職業傷病給付條件為因執行職務染疫、進行居家照護、隔離不能工作逾4日、未能取得原有薪資或報酬。

（ 時報資訊 廖小蕎 ）

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