今年經濟成長有望「保3」? 國發會這樣說

國發會今（2）日赴行政院會就「2023總體經濟情勢」進行報告。對於今年經濟成長率，可否比主計總處預估2.75％更樂觀甚至「保3」？國發會副主委高仙桂指出，預期民間消費跟投資都會表現不錯，如果歐美可以軟著陸、中國大陸穩健復甦，就會明顯提振輸出表現，將可期待經濟成長率比預估高。

高仙桂在行政院會後記者會表示，今年初以來，各個國際機構對今年預測很悲觀，惟IMF前兩天公布最新預測，是罕見一年來首度上調世界經濟成長預測，主要認為全球有三大引擎，包含美國、歐洲、中國大陸衰退風險有明顯消退，預期今年經濟下行速度比原來預期緩慢。

高仙桂說，就美國來說，通膨已經見底且明顯回落，景縮政策終點已經不遠了，加上就業市場強勁，美國今年可望軟著陸機率上升；二來；歐盟預期去年第四季大幅衰退，是遭受俄烏戰爭引發能源危機影響，但看到最新PMI已經明顯上升，去年第四季歐盟經濟成長率甚至有達到0.5％。

至於中國大陸，高仙桂說大陸1月8日解封，有看到解封紅利，預期民間消費跟投資會上升。因為三大引擎衰退幅度，跟陷入衰退風險降低，全球經濟比較樂觀氣氛。

談到台灣，高仙桂說，去年第四季負成長是因為因為出口影響，終端市場需求減緩，導致拖累整個經濟成長。如果三大引擎基準面有持續好轉，儘管預期台灣上半年還會遭受升息導致全球終端需求下降衝擊，跟產業鏈庫存調整調適過程，但預期下半年，隨著存貨調整結束，歐美跟大陸又會往正面發展，台灣經濟下半年會穩健邁向復甦，惟今年上半年還是會有點辛苦。

至於何時觸底跟反彈，高仙桂說，還是要看外在情勢變化。行政院長陳建仁也有責成行政團隊密切注意指標，提出因應對策。

對於我國今年經濟成長率能否樂觀預估保3？高仙桂說，台灣經濟成長有三個影響因素，分別是民間消費、投資跟出口。民間消費在疫情過後解封跟跨境旅遊，是樂觀期待。

投資部分，高仙桂說，政府擴大公共建設跟預算支出，政府在投資這塊也不會缺席；民間投資也有信心，隨著半導體AI、5G等需求，半導體今年投資會持續擴增，加上綠能設施加速布建，對投資面向也是有信心。

高仙桂說，關乎今年經濟成長率是不是會往上調，還是要看輸出這塊，且要看國際部分。雖然現在年初已經有些正面的跡象，三大經濟體基本面也朝正面方向邁進，但不可諱言有潛存風險因素存在，俄烏戰爭、大陸復甦會不會導致通膨再現、美中貿易戰等，假如可以歐美軟著陸，大陸經濟穩健復甦，輸出就會明顯提振，將可以期待今年經濟成長率比可望預估來的高。

延伸閱讀

IMF上修全球今年經濟成長率至2.9%

許勝雄：今年比去年更挑戰 景氣外冷內溫

專家：未來經濟水平取決於該國APP數量