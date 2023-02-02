投資黃金有收益 課稅方式大不同

近年隨金融市場的蓬勃發展，投資黃金的管道，除了以往在銀樓買賣實體金條、金飾外，更衍生出許多金融商品，如黃金存摺、黃金撲滿及黃金期貨等。然而，雖然標的都是黃金，但是申報個人綜合所得稅時的所得類別卻不盡相同，投資人千萬要注意。

財政部高雄國稅局說明，依投資的工具不同，課稅規定也會不一樣，例如黃金現貨（如金條、金飾、金塊）如屬於一時貿易的交易，則依賣價6％計算所得，併入個人綜合所得稅計算，適用5％～40％稅率。

如以營利為目的的經常性買賣，則應辦理稅籍登記，買賣黃金之所得屬於營利所得，同樣併入個人綜合所得稅計算。

至於黃金存摺、黃金撲滿如交易有所得，屬財產交易所得。損益計算方式，以出售時成交價減除取得成本及費用後餘額，併入綜合所得稅計算，如有損失，得自當年度財產交易所得減除，當年度無財產交易所得可資扣除，或扣除不足，得自以後三年度的財產交易所得扣除。

針對黃金基金，國稅局指出，如果是境內基金，依現行所得稅法第4條之1規定，處分基金所發生的利得屬於證券交易所得，目前為停徵階段。但境內基金投資標的在境內且有配息，屬綜合所得課稅範疇；若投資標的在境外，所獲配利得，則屬海外所得。

如果投資國內私募基金，則不論所得金額，及投資國外登記註冊的基金利得，併計其他海外所得，一申報戶達新台幣100萬元者，全數應併入個人基本所得稅額計算。

最後則是黃金期貨，國稅局表示，目前期貨交易所得依現行所得稅法第4條之2規定停徵，但如投資人為我國境內居住者，投資國際黃金期貨的利得，併計其他海外所得，一申報戶達100萬元者，須全數併入個人基本所得稅額計算。

國稅局呼籲，一申報戶海外所得達100萬元者，應注意於5月個人綜合所得稅申報期間，一併申報個人基本所得稅額，以免遭補稅受罰。

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