農委會擬補助5成 盼業者更新設備穩定生產

2022年缺蛋凸顯蛋雞業長年不革新問題嚴重。農委會今天表示，4年期的蛋雞產業革新計畫，是針對1,200場傳統型業者所做規畫，盼以補助5成經費誘導業者更新設備，促進生產穩定。

2022年從春節左右開始發生缺蛋的問題，不僅引發國人注意，其實根本問題跟蛋雞產業長年不更新設備及生產作業方式有關，光靠調度加工業的庫存雞蛋、進口雞蛋補充等措施，無法根本解決問題。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，從2022年就著手研議的蛋雞產業革新計畫，為期4年，已進入最後階段，最近1個月將下鄉舉辦7場座談會，與產業界對話，進行最後的意見彙整。

他並說，這份計畫是針對全台1,200場傳統型蛋雞場所做規劃，這些蛋雞場規模通常約1萬到2萬隻，只要業者願意更新設備，擬補助5成經費，藉此提供誘因，促進業者革新禽舍，改善生物安全問題。

他重申，關於已採行現代化設備營運的大型農企業，若要再精進設備，則可透過低利貸款；這次計畫的適用對象是還沒做產業革新的傳統型業者，相關預算已獲行政院支持，4年編列新台幣40億元。

江文全表示，根據農委會統計、分析，全台蛋雞場2,200多場，在養量3,800萬隻，但是當中大多數仍是傳統型業者，相關硬體設施、管理方式，讓野鳥容易靠近，駐足屋頂時排遺若從裂縫滲入禽舍，就可能引發禽流感，經檢驗確診，防疫規定須全面撲殺處理，自然會影響雞蛋產量。

江文全說，傳統型蛋雞場還有個必須革新的關鍵問題，就是雞糞得有效清理，不能繼續層層疊著網狀籠子密集飼養，任由雞糞排出後往下掉、掛在籠子上，必須更新設備，例如設置拖糞帶，以利定期清理；如果生物安全問題不改變，對蛋雞的健康狀況不利，也會對生產量造成影響。

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